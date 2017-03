Estão oficialmente marcadas para amanhã, sexta-feira (20h30, na sede da associação), as eleições para os órgãos sociais dos Bombeiros Voluntários. Foram admitidas duas listas a sufrágio, uma liderada pelo empresário César Grave, atual presidente da direção, e outra encabeçada pelo advogado Nuno Moura. O prazo de entrega terminou dia 20 e o presidente da mesa da assembleia-geral, Rogério Simões, teve cinco dias para validar as listas, que apenas terão sido afixadas ontem.

Uma decisão alegadamente polémica (olha a novidade…), prontamente contestada pelo candidato Nuno Moura, que ontem mesmo promoveu, no auditório do Centro de Educação e Recreio (CER), a apresentação da lista B e as razões da sua candidatura.

Ler mais na edição impressa ou digital