Promovida pelo Centro Social e Paroquial de Calvão (CPC), a 8.ª edição do festival de sopas decorreu no passado fim de semana. Uma causa solidária, que envolveu “gente de todo o lado” com direito, este ano pela primeira vez, a caminhada de 9 quilómetros (à chuva), com partida e chegada ao Colégio de Calvão, e reuniu perto de 800 comensais.

Os mesmos que no refeitório daquele estabelecimento de ensino saborearam e “limparam”, ao jantar de sábado e almoço de domingo, as 28 sopas com sabor diferente, confecionadas por pessoal ligado à restauração, associações e voluntários.

