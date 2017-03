Profissionalismo e glamour, em noite de festa e emoções fortes. Foi assim a 13.ª edição da “Vaga D’Ouro/Crédito Agrícola”, que decorreu, no último sábado, numa unidade turística de Lavandeira (Sosa). Um acontecimento cultural de grande prestígio, para o município vaguense, que voltou a distinguir “os melhores”, dos 21 nomeados para as respetivas categorias.

Em noite de vencedores, relevo para a Filarmónica Vaguense, que arrecadou mais um galardão, o 4.º na história do certame. Com presença garantida no Worl Music Contest em Kerkrade, que se realiza em julho, na Holanda, a centenária banda continua a pautar as suas atuações pela excelência, como atesta o honroso terceiro lugar obtido no certame internacional de Aranda de Duero (Espanha).

