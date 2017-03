Atribuído pela autarquia, um subsídio no valor de 29 mil euros vai permitir a aquisição de uma nova ambulância de socorro (ABSC), para os Bombeiros Voluntários de Vagos (BVV). O pedido tinha sido feito pela direção da instituição, na sequência do acidente, ocorrido a 8 de novembro do ano passado, de que resultou a perda total de uma das viaturas ao serviço da corporação, que continha equipamento para aplicação de suporte básico de vida.

Segundo informou César Grave, presidente dos BVV, a viatura acidentada recebeu do seguro cerca de 18 mil euros, enquanto o valor do salvado ascendeu a pouco mais de dois mil euros (2.221 euros) – valores considerados insuficientes para adquirir a nova viatura, cujo preço ultrapassa os 49 mil euros (49.303 euros).



