A Primavera trouxe boas notícias para os vinhos da Bairrada. Desta vez o reconhecimento vem do outro lado do Atlântico, mais concretamente da cidade de Dallas, nos EUA, onde teve lugar o ‘TEXSOM International Wine Awards 2017’.

Das cinco medalhas de ‘Ouro’ atribuídas a vinhos portugueses, quatro foram para vinhos certificados na Bairrada, dois deles eleitos como ‘Os Melhores de Portugal’.

Em destaque estiveram dois vinhos da emblemática Caves São João, o ‘Poço do Lobo Arinto branco 1995’ e para o ‘Frei João tinto 1990’, escolhidos pelo júri do concurso como os melhores vinhos de Portugal. Galardoado também com ‘Ouro’ foram o ‘Vinhas Velhas branco 1991’ e o ‘Quinta do Moinho tinto 2000’, ambos vinhos do produtor Luís Pato.

Os vinhos certificados pela Comissão Vitivinícola da Bairrada (CVB) conseguiram ainda uma medalha de ‘Bronze’, entregue ao branco ‘Niepoort Quinta de Baixo Bical e Maria Gomes 2013’.

“Confiança e o trabalho dos nossos produtores têm sido fundamentais”. Para Pedro Soares, presidente da CVB, “o mercado norte-americano é da maior importância não só para a região da Bairrada como para todos os vinhos portugueses e ser reconhecido num dos seus maiores eventos é para nós um grande orgulho. A confiança e o trabalho dos nossos produtores têm sido fundamentais para o reconhecimento da região dentro e fora de portas, ano após ano. A nós, Comissão Vitivinícola, cabe apoiar e incentivar cada vez mais para que esta visibilidade continue a aumentar”.

Criado em 1985 por Rebecca Murphy, escritora e crítica de vinhos, o ‘TEXSOM International Wine Awards’ tornou-se ao longo das últimas décadas o principal concurso de vinhos no estado do Texas. A edição de 2017, realizada uma vez mais na cidade de Dallas, contou com a participação de 3.581 vinhos de 29 países e 19 estados norte-americanos, um recorde absoluto para este evento. O júri, composto por 71 personalidades ligadas ao setor, analisou em prova cega todos os vinhos inscritos e decidiu atribuir 2.480 medalhas, das quais 310 de ‘Ouro’, 901 de ‘Prata’ e 1.269 de ‘Bronze’.



Medalha de Ouro: Caves São João Poço do Lobo Arinto branco 1995 – DO Bairrada; Caves São João Frei João Reserva tinto 1990 – DO Bairrada; Luís Pato Vinhas Velhas branco 1991 – DO Bairrada; Luís Pato Quinta do Moinho tinto 2000 – Vinho Regional Beiras

Medalha de Bronze: Niepoort Quinta de Baixo Vinhas Velhas Bical e Maria Gomes branco 2013 – DO Bairrad