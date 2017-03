A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro aprovou, na penúltima quinta-feira, um voto de pesar, pelo falecimento, no dia 16 de fevereiro, de António Ferreira Rodrigues, conhecido por “Sr. Romão”.

António Ferreira Rodrigues foi presidente da Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro durante dois mandatos, entre 1993 e 2001.

“As suas qualidades naturais de liderança e capacidade de trabalho, cidadão de respeito, homem de família e de fé, dotado de uma simplicidade no gesto e na sua forma de estar, na dedicação à terra e às suas gentes, fizeram com que, ao longo da sua vida, merecesse e se notabilizasse enquanto cidadão benemérito e autarca deste concelho.”

De acordo com os deputados do CDS/PP, Lília Ana Águas e Jorge Pato, que apresentaram o voto de pesar, António Ferreira Rodrigues “foi um defensor da democracia e do conhecimento do seu exercício pelo povo, soube que com a política e pela política se serve o povo.” “A sua conduta política foi pautada pela máxima dedicação, sabendo sempre ouvir as pessoas e tentando encontrar as melhores soluções para os problemas da freguesia, muitas e muitas vezes fazendo-o a título pessoal.”

Os deputados centristas argumentam que, mais do que a sua ideologia política, o “«Sr Romão» foi um servidor da causa democrática na nossa freguesia, adotando sempre uma postura como cidadão interveniente na sociedade, na defesa das causas que acreditava”. “Acreditou sempre no lugar onde viveu, Cercal, acreditou sempre no concelho de Oliveira do Bairro e todos os que tiveram o privilégio de com ele privarem sabem que a palavra «Não», não fazia parte do seu vocabulário”.

Os vereadores do CDS/PP, além de manifestarem o seu profundo pesar “por este triste acontecimento”, propuseram ainda que seja comunicada de forma expressa à família de António Ferreira Rodrigues, as mais sentidas condolências.

Os deputados, ainda apresentaram uma proposta, que será discutida na primeira reunião de Câmara de março, onde é sugerida a atribuição do nome de António Ferreira Rodrigues à rua onde residia.