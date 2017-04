Decorreu no passado dia 15 de março, em Lisboa, no âmbito da Conferência Smart Cities Live da Green Business Week, a divulgação pública do top 10 do Smart City Index 2016, com o Município de Águeda a ocupar a 2.ª posição no ranking global.

Gil Nadais, presidente da Câmara Municipal de Águeda, manifestou o seu contentamento pelo resultado alcançado, afirmando que este é o reconhecimento da estratégia de afirmação da autarquia como “Águeda is a Human Smart City” que tem preconizado na última década. Referiu ainda “que mais do que uma Smart City, Águeda pretende ser uma Human Smart City, onde as pessoas estão no centro de tudo, onde a tecnologia é utilizada para satisfazer as necessidades dos cidadãos e na facilidade com que podem aceder ao que as rodeia. Queremos que as pessoas sintam no seu dia-a-dia que vivem numa cidade humana, inclusiva, social, tecnológica e economicamente ativa”.

