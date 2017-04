O comendador Ricardo Abrantes foi reconduzido na presidência da Associação Empresarial de Águeda (AEA). O ato eleitoral para os órgãos sociais do triénio de 2017-2019, decorreu no passado dia 5 de abril e elegeu, por unanimidade, a lista única que se recandidatou, liderada pelo Comendador Ricardo Abrantes.

A Direção da AEA sublinha o inegável valor, importância e significado da reeleição dos órgãos sociais. Este resultado é a expressão do reconhecimento da intervenção da AEA, do seu percurso de trabalho, credibilidade e competência, de dedicação aos interesses das empresas e à causa pública.

A Direção está ciente que sempre fez o melhor para a Associação e para a região.

A AEA apresenta hoje uma estrutura equilibrada, moderna e capaz de enfrentar novos desafios e projetos. Desde sempre, a Associação se envolveu em questões vitais da sociedade e economia local, regional e nacional.

É com este espírito que a Direção pauta a sua conduta e, por essa razão, a AEA se envolve em questões e problemas da vida quotidiana, pois é uma associação ao serviço das empresas. É essa a razão de existir.

A ambição que move os atuais órgãos diretivos é proporcional ao desafio de desenvolvimento das empresas, do concelho e da região, pelo que, de uma forma independente e transparente, a AEA continuará a empenhar-se firmemente na competitividade das empresas, na afirmação do concelho e da região no contexto nacional.

A Direção eleita saúda de igual forma todos os empresários pela confiança que, mais uma vez, depositaram nos atuais órgãos sociais e com os quais assume o compromisso de continuar a lutar com todas as energias pela resolução dos problemas das empresas da região.