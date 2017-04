“Os novos mercados do vinho” é o tema do VII Jantar Conferência do Jornal da Bairrada, a que se associa a Câmara Municipal de Anadia.

É mais uma grande iniciativa do Jornal da Bairrada, com o Alto Patrocínio da Câmara de Anadia, que visa juntar produtores, responsáveis de caves e outros agentes ligados ao setor dos vinhos, para discutir este pertinente e atual tema.

O evento conta ainda com o apoio da Anadil e da CVB.

Tem lugar na próxima quinta-feira, dia 20 de abril, na Quinta de Santo António (Mugasa, Fogueira - Sangalhos).

São oradores o presidente da Comissão Vitivinícola da Bairrada, José Pedro Soares, e a diretora do Departamento de Estudos e Apoio à Internacionalização do IVV, Maria João Dias.

Caso esteja interessado em participar neste jantar conferência, deve inscrever-se até ao dia 18 de abril, através do telefone 234 740 390 ou do e-mail jb@jb.pt

"Os novos mercados do vinho"

