Raras são as vezes que as três equipas ganham na mesma jornada. Aconteceu na abertura da segunda volta. O Anadia, depois de duas derrotas consecutivas, regressou às vitórias, no terreno do Estarreja e manteve a distância de quatro pontos em relação ao segundo classificado, o Cesarense. Foi um jogo em que os bairradinos dominaram na primeira parte, tiveram algumas dificuldades na meia hora do segundo tempo, e só nos últimos dez minutos é que chegaram ao merecido triunfo.

O Águeda foi a Moimenta da Beira conquistar a primeira vitória fora de casa nesta fase. Valeu o golo de Zé Bastos, na transformação de uma grande penalidade e a manutenção do terceiro lugar.

Na Série C, o Pampilhosa voltou a dar boa conta do recado em casa ao vencer o Coimbrões. Os ferroviários subiram para o quarto lugar, mas ainda têm de desbravar muito caminho, pois a diferença para o penúltimo classificado é de apenas 3 pontos.

2-O Anadia recebe o Moimenta da Beira. A equipa serrana está praticamente condenada à descida, os níveis de confiança não são os melhores, por isso a vitória dos Trevos é quase certa.

O Águeda também joga em casa frente ao Gondomar, que tem menos um ponto. Será um jogo de crucial importância para os Galos que, em caso de vitória, garantem praticamente a manutenção. Não se prevê um jogo fácil, pois os homens da capital do ouro já não perdem há cinco jogos.

De capital importância será a deslocação do Pampilhosa ao terreno do Tourizense. Estão separadas por 3 pontos e uma vitória poderá dar aos ferroviários a luz ao fundo do túnel no que diz respeito à manutenção.