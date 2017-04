A UCC de Anadia, em colaboração com a Câmara Municipal de Anadia, vai realizar nos próximos dias 8, 9 e 10 maio, um Seminário subordinado à temática dos Cuidados Paliativos.

O seminário terá lugar na Biblioteca Municipal e visa, entre outros aspetos, compreender os princípios e valores dos cuidados paliativos no sistema de saúde; desenvolver competências técnicas e relacionais em cuidados paliativos e desenvolver uma abordagem de análise crítica perante situações complexas e dilemas éticos, em cuidados paliativos.

Destinado a profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, psicólogos, ténicos superiores Serviço Social, fisioterapeutas, terapeutas da fala e nutricionistas), este seminário terá o seguinte programa:

Dia 8 maio

10h – Acolhimento

10h30 – Sessão de Abertura, com Teresa Cardoso, presidente da Câmara Municipal de Anadia e Silvana Marques, Coordenadora UCC Anadia. A organização aguarda ainda as confirmações relativas às presenças de Manuel Oliveira – Coordenação Nacional para a Reforma do Serviço Nacional de Saúde na Área dos Cuidados de Saúde Primários; José Tereso – Presidente do Conselho Diretivo da ARS Centro; Pedro Almeida – Diretor Executivo do ACES Baixo Vouga

11h às 13h – “Cuidados Paliativos em Portugal. Onde Estamos, e para Onde Vamos?” – Isabel Duque – Coordenadora Regional dos Cuidados Paliativos; “O Papel das UCC´s nos Cuidados Paliativos” – Gabriel Martins – Coordenador da UCC Mateus e Presidente da AUCC – Associação das Unidades de Cuidados na Comunidade

14h às 16h – “Cuidados Paliativos Neonatais e Pediátricos – Novos Desafios em Portugal” – Alexandra Dinis – Pediatra no Hospital Pediátrico de Coimbra, Coordenadora da Equipa intra-hospitalar de CP e EGA do HP e membro do grupo de cuidados continuados e paliativos da Sociedade Portuguesa de Pediatria

16h às 16h15 – Café

16h15 às 17h30 – “O Kastelo’ – Primeira Unidade de Cuidados Continuados Integrados e Paliativos Pediátricos” – Teresa Fraga – Diretora Técnica de “O Kastelo”.

Dia 9 maio

10h às 13h30 – “Cuidados Paliativos – Doente e Família – Que Cuidados de Saúde” – Sérgio Soares – enfermeiro especialista do Centro Hospitalar do Baixo Vouga – Unidade de Cuidados Paliativos (Estarreja). Mestre e Pós-Graduado Avançado em Cuidados Paliativos pelo Instituto Catalã e Universidade de Barcelona; Fisiopatologia e abordagens terapêuticas – Sara Vieira Gamelas – Anestesista e médica da Consulta da Dor do Centro Hospitalar do Baixo Vouga – Aveiro. Licenciada em Medicina e Mestre em Cuidados Paliativos pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.

14h30 às 16h – “Tomada de Decisão em Cuidados Paliativos” – Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos.

16 às 16h15 – Café

16h15 às 17h30 – “Comunicação e Apoio Psicossocial ao Doente e Família – Mediação Familiar” – Piedade Leão – Psicóloga do IPO Coimbra, Vogal na Academia Portuguesa de Psico-Oncologia.

Dia 10 maio

10h às 13h – “Direito em Saúde e Ética nos Cuidados Paliativos” – André Gonçalves Dias Pereira – Professor auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Presidente da Direção do Centro de Direito Biomédico.

14h às 17h (Intervalo, 16h – café) “Aspetos específicos das reações de Luto em CP: luto antecipatório e intervenções estruturadas no Luto” – José Eduardo Rebelo – Professor da Universidade de Aveiro, Vice-Presidente Sociedade Portuguesa de Estudo e Intervenção no Luto (SPEIL), Presidente da Associação Apelo.

17h às 18h – Avaliação e encerramento Curso CP.

A inscrição é gratuita, mas obrigatória (até ao dia 30 de abril), uma vez que os lugares são limitados.