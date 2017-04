A Biblioteca Municipal de Anadia vai ser palco de um workshop sobre “Mindfulness” destinado a mamãs.

A iniciativa decorre a 13 de maio, entre as 9 e as 13h e tem como principais objetivos, ultrapassar os desafios da maternidade aplicando os princípios de mindfulness, aprender a lidar com pensamentos e emoções negativas, desenvolver competências de mindfulness e maternidade consciente, criar um grupo de suporte para mamãs, que de futuro possam participar ativamente na ajuda de outras mamãs, partilhando experiências pessoais presencialmente e online (construção de blogs para o efeito).

Este workshop abordará os seguintes conteúdos: transformações/desafios da mamã ao nível do bem-estar físico e emocional; relacionamento mindful entre pais e filhos; meditação mindfullness no dia-a-dia e dicas mindful para mamãs.

A orientadora deste workshop é a psicóloga clínica, Bárbara Batista.

As inscrições podem ser realizadas até ao dia 6 de maio.