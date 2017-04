A prestação de contas, referente ao exercício de 2016, no município de Anadia, foi aprovada por maioria, com cinco abstenções (quatro deputados do PSD – Graciete Crasto, Artur Salvador, Carlos Gonçalves, Anabela Almeida – e Armando Pereira, do MIAP), na última assembleia municipal, realizada no passado dia 7 de abril, no salão nobre dos Paços do Concelho.

Ler mais na edição impressa ou digital