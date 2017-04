A plataforma rodoferroviária de Pampilhosa volta a estar na ordem do dia e o presidente da Câmara da Mealhada, Rui Marqueiro, assegura mesmo que começa a acreditar na concretização deste objetivo.

O autarca abordou o assunto na última sessão da Assembleia Municipal, na passada segunda-feira, confessando ao JB, no final da reunião, que este otimismo prende-se com o facto de “estar já aceite que a Linha da Beira Alta vai mesmo ser beneficiada”. Com as probabilidades a aumentarem para a efetivação da obra, ambicionada localmente há vários anos, o autarca diz que há outro indicador que o faz acreditar, explicando que passa pelo apoio de Viseu que, “depois de tantos anos a lutar pela linha Aveiro-Viseu-Mangualde, veio agora através da Assembleia Municipal, pedir uma ligação à Beira Alta”. “Viseu acha que a Linha da Beira Alta vai servir de escoamento das exportações portuguesas via ferroviária”, considerou.

“É por tudo isto que eu acredito, a partir de agora que venha a ser possível a plataforma rodoferroviária”, concluiu.

