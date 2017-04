O TEDxAveiro é um evento realizado a nível local, por aveirenses, que se afirmou a nível nacional como um evento de referência, promotor da criatividade, inovação e empreendedorismo dos portugueses.

Este ano, o TEDxAveiro regressa a 27 de maio, ao Centro de Congressos de Aveiro, com o mote “O FUTURO É AGORA” e com a participação de 14 oradores.

Para já estão confirmados 12 oradores.

São eles: Renata Gomes, licenciada em Medicina Forense e Ciências Médico Forenses; António Murta, Engenheiro de Sistemas, empreendedor assumido e acérrimo impulsionador da inovação, lançou a holding Pathena; Henk Van Twillert, professor de saxofone na ESMAE, no Porto, onde formou a Orquestra Portuguesa de Saxofones e o grupo Vento do Norte; Bruno Figueiredo, Doutorado em Engenharia Química pela Universidade de Aveiro, é diretor científico na Graphenest; Verónica Fossa, empreendedora, nascida em Itália, gere a sua empresa, a We Factory, uma agência que explora novos conceitos e estratégicas para a criação de experiências impactantes, em torno da cozinha e dos alimentos; Carlos Jalali, doutorado em Ciência Política pela Universidade de Oxford; Miguel Santo Amaro, co-fundador da Uniplaces, distinguido pela Forbes como um dos jovens sub-30 anos a acompanhar na área da tecnologia; Fred Canto e Castro, criador da Sonder People, uma “agência de modelos moderna”, centrada na diversidade, que coloca pessoas reais a trabalhar em publicidade para todo o mundo; Mohammad Safeea, sírio, licenciado em Engenharia Mecânica, que brilha no departamento de robótica na Universidade de Coimbra; Susana António, Designer Social que trabalha para ser “neta de Portugal”. Cria objetos para serem fabricados por artesãos muito especiais. O seu novo projeto “A Avó veio Trabalhar” é o resultado do seu trabalho, onde o foco são as pessoas; Nuno Catarino, Licenciado em Física e Doutorado em Matemática, lidera a divisão de sistemas de satélite do Grupo DEIMOS; Carolina Reis, Licenciada em Ciências de Comunicação, iniciou o seu percurso profissional no jornal Público e daí saiu para o Expresso, onde trabalha há dez anos.

Oradores que vão partilhar, no dia 27 de maio, no Centro de Congresso de Aveiro, as suas histórias, ideias, experiências e sonhos sobre o futuro.

Bilhetes à venda em www.tedxaveiro.com, no Glicínias Plaza Shopping Center, no HAIRTZ’ hair style ‘smash your limits’ e na Associação Académica da Universidade de Aveiro.

Preços especiais para grupos. Para grupos de quatro ou mais elementos o valor de um ingresso para o TEDxAveiro será de 19 euros por pessoa.

Mais informações em www.tedxaveiro.com, na página do Facebook e através deste e-mail.