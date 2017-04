Em meados de 2015, a Comissão Vitivinícola da Bairrada deu luz ao projeto Bag@Bairrada, logomarca que designa os espumantes criados na região com a casta tinta autóctone mais emblemática da Bairrada, a Baga. Volvidos menos de 2 anos, o projeto cresce exponencialmente e, atualmente, o portfólio já atinge 15 referências.

A título de pretexto de apresentar os 5 novos espumantes que ostentam a logomarca, a CVB convidou a imprensa nacional para um tour por alguns dos projetos da região, dando a conhecer a totalidade do cluster de espumantes Bag@Bairrada, num almoço realizado no restaurante “Rei dos Leitões”, espaço que, nas palavras do Presidente da CVB, José Pedro Soares, tem sido um dos principais promotores do cuidado na apresentação dos vinhos e gastronomia da região, privilegiando a Bairrada como cartão de apresentação da casa. Para José Pedro Soares, há todo um trabalho realizado por este restaurante que valoriza imenso a Bairrada, motivo pelo qual destacou o papel dos seus mentores, Licínia Ferreira e António Paulo Rodrigues.

O evento serviu ainda para apresentar dois brancos tranquilos, provenientes de Vinhas Velhas duma casa clássica da Bairrada – Casa de Saima Vinhas Velhas 2016 – e dum novo produtor da região – Giz Vinhas Velhas 2015, de Luís Gomes.

Os novéis espumantes são:

– Íssimo Bag@Bairrada Blanc de Noir Bruto Branco 2013, das Caves Arcos do Rei.

– Ribeiro de Almeida Bag@Bairrada Branco 2015.

– Prior Lucas Bag@Bairrada Blanc de Noir Branco 2015, da Vino Prior Lucas.

– Prior Lucas Bag@Bairrada Bruto Rosé 2015

– São Domingos Bag@Bairrada Rosé 2015, das Caves São Domingos.

Rota da Bairrada apresenta “cartão cliente” à imprensa

A Associação Rota da Bairrada, com vista a dinamizar a sua já intensa atividade, lançou um “Cartão Cliente” que visa fidelizar os clientes dos Espaços Bairrada.

O cartão gratuito pretende estreitar e reforçar a relação do “cliente” à região, conferindo-lhe imensas vantagens nos Espaços Bairrada – desconto de 10% nos produtos expostos – de Anadia e Oliveira do Bairro, as quais podem igualmente ser usufruídas junto dos parceiros aderentes da Associação, ou seja, dos produtores de vinhos, restaurantes e hotelaria.

O Presidente da Rota da Bairrada aproveitou esta apresentação à imprensa para anunciar que 2017 será o ano de abertura de um novo espaço na cidade de Aveiro.

Miguel Ferreira