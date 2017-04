“Bullying” e “Violência no namoro” foi o mote para três ações de sensibilização promovidas pela Rede de Bibliotecas de Cantanhede, em parceria com o Gabinete de Apoio à Vítima (APAV) de Coimbra, que decorreu do auditório deste equipamento cultural, a 31 de março.

As sessões foram direcionadas a alunos dos 7.º e 8.º anos de escolas do concelho.

Assistiram às sessões subordinadas ao tema “Bullying” mais de 200 alunos do 7.º ano, dos Agrupamentos de Escolas Marquês de Marialva, Cantanhede e Gândara Mar, Tocha.

À sessão sob a temática “Violência no namoro”, assistiram 136 alunos do 8.º ano, do Agrupamento Marquês de Marialva.

As sessões foram dinamizadas por técnicas deste serviço com especial destaque para Natália Cardoso, coordenadora do Gabinete de Apoio à Vítima (APAV) de Coimbra e contou com a presença de Pedro Cardoso, responsável pelo Pelouro da Educação e Ação Social.

