Com a promoção de Tó Miguel a treinador principal no Oliveira do Bairro, ele que tinha conquistado a última vitória com o Beira-Mar a 22 de janeiro, desta vez não entrou com o pé direito. Na realidade, os Falcões perderam mais uma vez, agora em São João de Ver e continuam mergulhados nos últimos cinco lugares. Vida difícil para quem já não ganha há nove jogos.

O Mealhada vai no terceiro empate consecutivo, o último em casa, com o Carregosense e, mesmo com o destino traçado, os jogadores continuam a dar o melhor de si.

2-O Oliveira do Bairro tem em casa mais um jogo complicado. O adversário é o União de Lamas, terceiro classificado e que ainda sonha com a subida de divisão. Todos têm que se unir no mesmo barco para que não aconteça mais um resultado negativo.

Também com um jogo difícil pela frente está o Mealhada, que joga no reduto do Beira-Mar, adversário que não atravessa bom momento, não ganha há quatro jogos e que pretende regressar aos bons resultados.

II DIVISÃO

SÉRIE C. 1-Numa jornada com muitos golos, o Fermentelos brindou os seus adeptos com 7 golos. Foi contra o Pessegueirense, uma vitória que permitiu aos fermentelenses disputar na próxima época a nova 1.ª divisão distrital. Quem também conseguiu essa presença foram Mourisquense e Oiã. O primeiro, que reparte o segundo lugar com o Fermentelos, goleou fora o vizinho Macinhatense por 4-1. Já o segundo venceu no período de descontos o Requeixo fora.

Fora da luta ficou o Valonguense, que perdeu no terreno do Estarreja B e reforçou o quinto lugar.

O Águas Boas voltou a vencer, desta vez fora, em Rocas do Vouga.

Depois de quatro derrotas seguidas, a LAAC regressou aos triunfos em casa frente ao Sosense.

2-Frente ao líder e campeão Vista Alegre, o Fermentelos vai ter pela frente um osso duro de roer, pois o seu adversário ainda não perdeu. Contrariar o favoritismo dos locais é um dos principais objetivos dos pupilos de Fernando Silva.

Em casa, o Oiã não deverá ter dificuldades em ultrapassar o Macinhatense. Mais complicada será a tarefa do Mourisquense na casa do Estarreja B, uma das boas equipas do campeonato.

Também em casa, o Águas Boas, frente ao Beira-Vouga, tem tudo para dar sequência às vitórias.

No Valonguense – LAAC, os pratos da balança devem pender para os locais, tal como no Sosense – Rocas do Vouga.

SÉRIE D. 1-Com o Famalicão a mostrar a sua classe, mais uma vitória, desta vez no terreno do Antes, as atenções estavam centradas de quem podia fazer a festa de subida à 1.ª divisão. O Calvão goleou em casa o Luso e alcançou esse desiderato, assim como a Juve Force, que não teve a mínima contemplação no reduto do Paredes do Bairro. Oito a um foi o resultado.

O Bustos, quarto da geral, venceu em casa o Ribeira/Azenha e continua a acreditar que é possível a subida, tendo à perna o Carqueijo (menos 2 pontos), que ganhou 4-3 no casa do CRAC.

O Mamarrosa ganhou no reduto do Aguinense e assegurou de vez a sexta posição, enquanto o VN Monsarros empatou fora com o Santo André, no oitavo jogo sem perder dos anadienses.

2-Atuando em casa (será o último nesta fase), o Famalicão, perante o Santo André, tem tudo para se despedir em beleza, assim como a Juve Force diante do Aguinense.

O Calvão desloca-se a Bustos para defrontar o Mamarrosa. Não se prevê um jogo fácil para os visitantes.

O Bustos viaja até VN Monsarros onde mora uma equipa moralizada pelo percurso que tem feito neste último terço do campeonato. A equipa de Amorim Nunes não pode vacilar.

O Carqueijo joga em Paredes do Bairro. Se os locais cometerem os mesmos erros dos últimos jogos, dificilmente serão bem-sucedidos.

Em casa, o Ribeira/Azenha tudo fará para deixar uma imagem positiva aos sócios. Resta saber se o CRAC estará pelos ajustes.

Já no dérbi mealhadense, o Luso, frente ao Antes, é bem capaz de regressar às vitórias.