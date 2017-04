O Executivo Municipal cumprimentou ontem toda a comitiva do Desportivo das Aves que optou por ficar no Luso, Mealhada, na deslocação à nossa região para disputa do jogo com a Académica, hoje, às 20h15, no Estádio Cidade de Coimbra.

O presidente da Câmara da Mealhada, Rui Marqueiro, e o vice-presidente da autarquia, Guilherme Duarte, visitaram a equipa o Grande Hotel do Luso, onde agradeceram a preferência e trocaram algumas impressões com o treinador, José Mota, e o diretor desportivo, José Vieira, dando conta das excelentes instalações desportivas e hoteleiras do Município.

O Desportivo das Aves ofereceu o tradicional cachecol e camisola autografada aos autarcas, agradecendo o acolhimento por parte do Município.