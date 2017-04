Corrida às urnas “à moda antiga”, após uma semana de intenso e esclarecedor debate, para eleger os novos corpos sociais dos Bombeiros de Vagos. Venceu a lista B, liderada por Nuno Moura, que obteve 191 (60%) dos 315 votos entrados na urna, contra 122 do atual presidente, César Grave, que se recandidatava a novo mandato. Os resultados foram anunciados por Mário Martins, presidente em exercício da mesa da assembleia-geral, já depois da uma da manhã de sábado.

Advogado de profissão, Nuno Moura é assim o 15.º presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros de Vagos – o segundo mais novo (tem 34 anos), a assumir tal cargo na associação. Do elenco diretivo fazem ainda parte Ricardo Jorge Fernandes (vice-presidente), António Lopes das Neves (tesoureiro), Maria Teresa Real (secretária) e Cláudia da Rocha (vogal). Óscar Gaspar é presidente da assembleia-geral, enquanto Armando Viana lidera o conselho fiscal.

No discurso de vitória, o novo presidente agradeceu aos sócios, bombeiros e funcionários, que haviam confiado na lista apresentada, a todos que abraçaram e deram corpo ao projeto, e aos subscritores e amigos que apoiaram a candidatura e “acreditaram na nossa vontade, empenho e trabalho em defesa dos interesses da associação.”