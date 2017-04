CARTA DO ANO: O MAGO O ano de 2017 tem como arcano regente a carta do MAGO.­ Identificado como ano 1. Ano em que a humanidade tem nova oportunidade de recomeçar de novo com independ­­encia e iniciativa, criar o que desejar, abertura para o novo, para a mudança, capacidade de se reinventar, usar toda a sua capacidade criativa e força para direcionar e dar novo impulso à sua vida. Se está à espera que as coisas lhe batam à porta milagrosamente, sairá dececionado. O arcano de MAGO em termos energéticos trabalha com o plano invisível para criar no visível. Ou seja, desde que cada um se mova no sentido de fazer algo, lutar por algo, as ajudas acabarão por aparecer de onde menos se espera. Não tenha receio de dar um passo em frente, de desejar, de mover ou remover montanhas, pois só assim poderá chegar ao tão almejado sucesso. Este é um ano onde pode e deve implementar novas rotinas, novas regras, tentar algo totalmente novo e se eventualmente não está satisfeito com o rumo que a sua vida tem levado, é altura de implementar novas estratégias e mudar o etinerário a que se propôs inicialmente e que por diversos factores, não o levou onde queria chegar. É um ano que inicia um novo ciclo de 36 anos e desta feita onde o regente planetário é SATURNO. Uma energia um pouco mais densa do que o seu antecessor sol, porém esta regência favorece o trabalho, as coisas ganhas por merecimento próprio. Este ano cobrará de cada um de nós maturidade, coerência e bastante trabalho para podermos usufruir do melhor que este período tem para nos oferecer. Em termos de acontecimentos, este poderá ser uma ano mais ágil, em que tudo poderá andar a uma velocidade à qual não estaremos habituados. Seja em que sector for da vida de cada um. Para não ser apanhado desprevenido na “curva”, apenas tem de aumentar a sua capacidade de visão, seja ela periférica ou interior e ajutar-se à velocidade dos acontecimentos. E, se o seu sucesso for baseado em alicerces sólidos, ele não serão efêmero, será algo para manter e evoluir ao longo do tempo.