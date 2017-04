A Associação de Ciclismo da Beira Litoral foi a eleições e, Joaquim Cerca, numa lista única, depois de completar quatro anos de mandato, foi reconduzido, em assembleia geral ordinária, realizada no passado dia 31 de março, como presidente da direção para o biénio 2017/2018.

Continuar a merecer a confiança da Federação Portuguesa de Ciclismo, ser uma das principais associações do país e organizar o maior número de provas em todas as vertentes do ciclismo, são os grandes objetivos dos novos órgãos sociais da Associação de Ciclismo da Beira Litoral.

Assembleia Geral. Presidente: Américo Santiagos dos Santos. Vice-presidente: Carlos Jorge Maia Basílio. Secretários: Hipólito Neves do Santos e Alexandre Almeida Cruz.

Direção. Presidente: Joaquim Alberto Cunha Cerca. Vice-presidente financeiro: Manuel Barreto Rodrigues. Vice-presidente administrativo: Sérgio Soares Aidos. Vice-presidente desportivo: Jorge Manuel Pereira Soares. Diretor-vogal efetivo: Lino Almeida Santiago. Diretor-vogal efetivo: Carlos Alberto Santiago Figueiredo. Diretor-vogal efetivo: Miguel Ângelo Saraiva Costa. Diretor-vogal suplente: Rui Miguel Vilaverde Nogueira. Diretor-vogal suplente: Celestino Jesus Simões Oliveira. Diretor-vogal suplente: Vítor Manuel Santiago Tavares.

Conselho Fiscal. Presidente: José Eduardo Castro Martins. Secretário: Júlio Dinis Saraiva. Relator: Mário Jorge Silva Sousa. Suplente: Jorge Manuel Neves Rosa.

Conselho Jurisdicional. Presidente: Emanuel Joaquim Dinis Abrantes Maia. Vogais: Maria Manuel Madeira Silva Calvo e Lígia Filipe Seabra.