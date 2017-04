A Liga dos Combatentes assinalou o Dia do Combatente no passado dia 9 de abril, no Mosteiro de Santa Maria da Vitória, na Batalha, evocando também, na mesma data o 99.º Aniversário da Batalha de La Lys e a 81.ª romagem ao Túmulo do Soldado Desconhecido.

Presidiu às cerimónias o Ministro da Defesa Nacional, Azeredo Lopes, procedendo à celebração da missa o Bispo das Forças Armadas e de Segurança, D. Manuel Linda. A cerimónia militar contou com a participação da Banda da Força Aérea, o Estandarte Nacional e um Batalhão a Três Companhias, dos três Ramos das Forças Armadas.

Como vem sendo habitual, esteve presente nesta cerimónia, uma delegação do Núcleo de Oliveira do Bairro da Liga dos Combatentes com o seu Guião, bem como cinco dezenas de sócios e familiares que se fizeram transportar num autocarro cedido pela Câmara Municipal de Oliveira do Bairro.

Durante a homilia, D. Manuel Linda recordou a Batalha de La Lys e evocou todos os Combatentes vítimas dessa fatídica batalha tão marcante da participação portuguesa na Grande Guerra (GG).

