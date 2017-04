Foi dentro do espírito de simplicidade que caracteriza Benilde Carvalho que decorreu o almoço em sua homenagem, promovido pelo Rotary Club de Oliveira do Bairro, no domingo, dia 2 de abril. Mais de uma centena de pessoas, entre familiares, amigos e muitas alunas dos seus cursos de bordados, marcaram presença na iniciativa, no salão da AMMA (Associação de Melhoramentos da Mamarrosa).

Decorrido o almoço e após um apontamento musical, protagonizado pela Banda Juvenil da Banda Filarmónica da Mamarrosa, foram vários os que quiseram dar o seu testemunho e deixar palavras de enaltecimento e também agradecimento por tudo o que Benilde Carvalho tem feito pela comunidade, em particular pela Mamarrosa, sua terra natal.

A última palavra caberia à homenageada, que começou por “agradecer Àquele lá de cima, que me tem dado força e coragem para fazer aquilo que eu gosto. Ir à escola [Polo da Mamarrosa] e dar o almoço às crianças é muito gratificante, até me chamam avó…” Disse não merecer homenagem alguma e nada esperar, “mas já que assim fizeram, muito obrigada ao Rotary e a todos os que colaboraram para que isto acontecesse”.

Terminou agradecendo às “suas senhoras” (alunas dos cursos de bordados) de Bustos, Mamarrosa, Oiã, Palhaça, Aguada de Baixo e Aveiro: “É sempre um prazer estar convosco.”

