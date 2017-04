O Cucujães, em hóquei em patins, e o Passos Manuel, em andebol, foram as equipas vencedoras da segunda edição da Copa Europa para Veteranos, uma competição que trouxe à Mealhada várias figuras das duas modalidades, no passado fim de semana.

O torneio de andebol contou com a presença de seis equipas com um total de cerca de 90 participantes. Saiu vitorioso o NAAL Passos Manuel, ficando em 2.º lugar o Esferantastica ACD, em 3º o CD São Bernardo, em 4º o Veteranos AA Coimbra, em 5º o BMC Alcorcón e em 6º o CF Sassoeiros.

No torneio de hóquei em patins participaram oito equipas, com cerca de 110 participantes, ficando em 1º lugar o CD Cucujães. O HC Mealhada ficou em 2º lugar, o AH Bassano em 3º e o CP Alcalá em 4º lugar.

O AAC Coimbra, o VAHP, Os Camelos JP e o A Alcobacense CD classificaram-se em 5º, 6º, 7º e 8º lugar, respetivamente. Na prova, além da disputa, sobressaiu o grande espírito de camaradagem entre todas as equipas.