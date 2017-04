Uma viatura ligeira ficou completamente destruída pelas chamas na madrugada desta quinta-feira, dia 6 de abril, na Alameda da Cidade de Oliveira do Bairro, próximo da sede da Junta de freguesia, confirmou ao JB fonte dos bombeiros locais.

O veículo, por razões desconhecidas, terá começado a arder em andamento e os quatro ocupantes saíram ilesos e puseram-se em segurança, deixando o carro no eixo da via, chamando os bombeiros, que quando chegaram ao local depararam-se com a viatura já praticamente destruída pelas chamas.