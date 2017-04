Para a 8.ª jornada do Campeonato de Portugal – Fase de Manutenção, o Anadia, na Série D, venceu fora o Estarreja por 3-1 e manteve a liderança de quatro pontos para o Cesarense. O Águeda venceu, nesta fase, pela primeira vez fora de casa, em Moimenta da Beira por 1-0.

Na Série C, o Pampilhosa, sob o comando de Tó Sá, continua a excelente recuperação, ao vencer em casa o Coimbrões por um golo sem resposta.

No apuramento de campeão de iniciados, o Anadia entrou com o pé direito, ao vencer em casa o FC Porto por 2-0. A equipa mostrou que tem pernas para sonhar com algo inédito.

Ao nível distrital, no Campeonato Safina, o Oliveira do Bairro averbou mais uma derrota, em São João de Ver (3-1), enquanto o Mealhada empatou a uma bola em casa com o Carregosense.

Na 2.ª Divisão, Fermentelos, Mourisquense, Oiã, Calvão e Juve Force garantiram um lugar na nova 1.ª Divisão da próxima época.

