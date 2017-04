A prova vínica nos Espaços Bairrada continua de vento em popa e nesta segunda quinzena de abril, apresenta-se no rol dos seis néctares do cartaz do “Bairrada em Prova” uma novidade, um espumante do projeto Baga Bairrada recentemente apresentado ao mercado.

“Íssimo Baga Bairrada Blanc de Noirs Bruto branco 2013” produzido pelas Caves Arcos do Rei junto com o “Quinta do Arneirinho Bruto branco” da Quinta do Cavaleiro compõem a dupla de espumantes possíveis de provar neste novo cartaz de abril do “Bairrada em Prova”. Na categoria de tintos estão presentes o “Vinil 2011” e o “Rebel 2010” da Ampulheta Mágica e do produtor Luís Pato, respetivamente. A Quinta do Ortigão apresenta o “Ortigão Arinto Bical branco 2015” e a Quinta de Baixo traz-nos o “Sempar branco 2012”.

Como elementos de diferenciação neste segundo cartaz do mês salienta-se a recente apresentação à imprensa do espumante “Íssimo Baga Bairrada Blanc de Noirs Bruto branco 2013” que veio integrar o portefólio dos espumantes Baga Bairrada já existentes. E ainda a particularidade do vinho “Sempar branco 2012” ser obtido através de uma agricultura biodinâmica que lhe confere características únicas sentidas através da prova sensorial.

Este novo cartaz está em vigor até ao final do mês de abril nos Espaços Bairrada da Curia e de Oliveira do Bairro. De segunda a domingo entre as 10 e as 19h, com intervalo para almoço das 13h às 14h30, é possível provar 6 vinhos Bairrada a um preço muito acessível – 5 euros por provador, sendo este valor oferecido quando o próprio realiza compras de valor igual ou superior a 10 euros.