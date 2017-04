A União de Freguesias de Préstimo e Macieira de Alcôba sempre apostou no Rio Alfusqueiro como um ponto de encontro das suas gentes, bem como de todos os outros que a visitam. O desenvolvimento da praia fluvial tem sido notório nestes últimos anos e os eventos que lá se realizam também.

Assim, a Freguesia prepara mais uma ação cujo principal objetivo é levar cada vez mais pessoas a visitar o Alfusqueiro.

A “Descida do Rio Alfusqueiro” vai acontecer das 14 às 17h, no dia 22 de abril, num percurso dentro dos limites da freguesia.

Para o presidente da UF, Pedro Vidal, o grande objetivo deste evento é mostrar um rio Alfusqueiro que poucos conhecem e tentar torná-lo num ponto de interesse a empresas de desportos radicais, que queiram na Freguesia, aproveitar o potencial do rio e desenvolver aqui as suas atividades.

As inscrições para a descida estão abertas até ao dia 18 de abril, com limite de 12 participantes e com o valor da inscrição de 10 euros para residentes da freguesia e 15 euros para os restantes. Para se inscrever deverá contactar a União de Freguesias 234640294 /925484887 ou email para f.prestimo.macieira@gmail.com .