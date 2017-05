À semelhança do ano anterior, a cidade de Anadia acolhe, nos próximos dias 24 e 25 de maio, mais uma Feira Medieval.

A praça do município fará, assim, uma viagem no tempo, recuando ao reinado de D. João I.

Numa organização da Câmara Municipal de Anadia, a população é convidada não só a participar mas também a vestir-se à época. Para tal, devem dirigir-se ao Centro Cultural de Anadia e escolher o traje.

Do vasto programa, destaca-se no dia 24, os autos de abertura do mercado, na praça. Almocreves, bufarinheiros e mesteirais acorrem à praça a montar as suas tendas e bancas. Saltimbancos e menestréis preparam as suas atuações burlescas e jocosas.

Depois, pelas 16h, terá lugar o cortejo de Nuno Álvares Pereira pelas ruas do burgo e pelas 17h, haverá treinos de combate pela milícia de homens na praça de armas. Mais tarde, às 19h, terá lugar o anúncio que, por aclamação do povo de Lisboa, D. João, Mestre de Avis, é nomeado regedor e defensor do reino. Haverá comeres tradicionais e beberes de mão-cheia nas tabernas do burgo a partir das 20h. Um dos pontos altos, pelas 21h, será o espetáculo de ópera cómica “Pimpinone” e pelas 22h a teatralização da padeira de Aljubarrota em perseguição de soldados castelhanos.

Na quinta-feira, dia 25 de maio (Feriado Municipal) destaque para o cortejo de D. João, regedor e defensor do reino, a receber o duque de Lencastre, seu futuro sogro, com prometido apoio dos arqueiros ingleses (11h).

Pelas 12h, um bando de mendigos e maltrapilhos consola-se ao sol, partilhando alarvemente um osso de presunto aparecido, por artes do demo, junto a uma barrica de vinho maduro.

Comeres da região e beberes da pipa, nas tabernas do mercado, pelas 13h.

Durante a tarde haverá várias teatralizações, como as peripécias na taberna dos cavaleiros. Às 18h, terá lugar as cortes de Coimbra: aclamação de el rei D. João I. Segue-se um espetáculo de música sarracena e danças mouras. O encerramento da feira será às 23h.