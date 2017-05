A Câmara Municipal de Anadia vai, no próximo dia 25 de maio (feriado municipal), reconhecer em cerimónia pública funcionários da autarquia, mas também cidadãos e entidades do município que “vêm revelando uma excelência de atuação, em diferentes formas e em vários domínios, em prol da elevação de Anadia e na promoção do bem-estar das suas gentes”.

Esta proposta foi realizada na última reunião do executivo, a 10 de maio, e votada por unanimidade.

Ainda de acordo com a proposta da edil Teresa Cardoso, existe “toda a pertinência” em distinguir aqueles que há mais de 25 ou 35 anos se encontram ao serviço da autarquia. Por outro lado, nesta mesma cerimónia serão ainda distinguidos outros anadiense e entidades que prestaram ou prestam serviço público, com empenhamento, dedicação, determinação e altruísmo, e que desenvolvem atividades de natureza diversa, nomeadamente social, cultural, educativa ou outra.

São eles Mário Augusto Teixeira, presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia; Albano Jorge, ADABEM e “O Baluarte”; Dinis Calado, diretor clínico das Termas de Vale da Mó e das Termas da Curia; José Cid, músico e compositor que vem regularmente realizando espetáculos de angariação de fundos em prol de variadas causas sociais; Carlos Matos, provedor da Santa Casa de Misericórdia de Anadia, mas também pelo exercício de funções de presidente da Banda de Música de Anadia; Comissão Vitivinícola da Bairrada, na pessoa de José Pedro Soares; Confraria dos Enófilos da Bairrada, na pessoa de Fernando Castro; Escola Profissional de Anadia (VITI) e Associação Cultural e Humanitária da Bairrada no Luxemburgo, na pessoa de Rogério Oliveira.

A cerimónia terá lugar pelas 9h30.