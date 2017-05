O Anadia Fashion Night regressa ao Museu do Vinho Bairrada, no próximo sábado, 20 de maio, para, a partir das 22h, brindar Anadia com mais uma noite dedicada à moda.

O evento, promovido pela Câmara Municipal de Anadia em colaboração com o comércio local, irá dar a conhecer todas as novidades em vestuário, acessórios, cabeleireiro e maquilhagem, num grande desfile de moda apresentado por Merche Romero, modelo e apresentadora de televisão.

À passerelle serão levadas as propostas de Boutique Nelly, Casa das Meias, Corazón, O Corpete, MSilva, Sala Sete, Sapatarias Alferes, e YeapStore, apresentadas por modelos agenciados pela Intense Models, com hair e makeup a cargo de Cabeleireiro & Barbearia Opção.

Teresa Samissone, estilista portuguesa de raízes moçambicanas e uma das maiores referências da moda de inspiração étnica, terá uma participação especial, exibindo o seu trabalho, bem conhecido, no país e no estrangeiro, pela utilização de “padrões ricos, dinâmicos e coloridos”, que resulta em “peças únicas e exclusivas, carregadas de uma forte energia e inspiração africana”.

A animação estará a cargo de DJ Pedro Moniz e de Filipa Pina, e a Associação Rota da Bairrada também marcará presença no museu, promovendo uma ação de divulgação do Espumante Bairrada.

Após os desfiles, a noite irá continuar nos bares que integram o roteiro Bairrada Drink Points do Fashion Night Anadia 2017: Aquiline Bar, Bacchus Bar, Bar do Hotel do Parque, Café Royal, Capri Bar, DC Bar, Domus Café, Enigma Bar, Karranka Bar, Pharmacy, PM Bar, Pranchas Bar, RCafé&Bar, e Rodoviária Bar. Estes espaços, devidamente identificados como drink points do evento, irão abrir portas pelas 18h, recebendo todos aqueles que queiram percorrer o roteiro.

Na véspera do evento, sexta-feira, 19 de maio, as lojas aderentes estarão abertas até às 23h, e, neste horário excecionalmente alargado, irão oferecer promoções, descontos e um acolhimento diferenciado aos seus clientes, numa noite diferente para o comércio local, que contará com animação de rua pela agência Mal-Me-Quer.

Duas noites de festa, que prometem muita animação e glamour a todos aqueles que queiram ficar a conhecer as novas tendências de moda, brindando com os incomparáveis Espumantes Bairrada. A entrada no Museu do Vinho Bairrada é gratuita.