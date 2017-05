Isabel Lemos (à direita na foto) é a candidata da CDU à Câmara Municipal da Mealhada. João Louceiro (à esquerda na foto) é primeiro candidato à Assembleia Municipal. A coligação vai apresentar-se a votos nas próximas eleições autárquicas em todas as freguesias, anunciou ao fim da tarde a CDU.

Contestar a chamada “municipalizaçao” da educação e forçar a desagregação de freguesias são algumas das lutas da coligação para o próximo mandato, que espera reforçar em termos de presença eleitoral.

Segue-se um período de auscultação com as coletividades e instituições do concelho para criar o programa da coligação para os próximos quatro anos.