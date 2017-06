São 20 os produtores de espumantes Bairrada que se reúnem este sábado, dia 3 de junho, das 14h às 20h, nas Piscinas do Mondego – localizadas na margem sul do rio homónimo que banha Coimbra – para mais uma edição do ‘Refresh – Bairrada Meets Coimbra’. A acompanhar as “bolhinhas da Bairrada”, muita música e iguarias gastronómicas.

Na lista de presenças constam as Caves Arcos do Rei, da Montanha, Messias, Primavera, São Domingos e São João; a Adega de Cantanhede e outros tantos produtores: Aliança Vinhos de Portugal, Aplauso, Ataíde Semedo, Cave Central da Bairrada, Colinas de São Lourenço, Kompassus, Quinta das Bágeiras, Quinta do Ortigão, Prior Lucas, Rama & Selas, Regateiro e Vínícola Castelar. A finalidade é mostrar as últimas novidades de cada casa bairradina, partilhar informação e fomentar o contacto com os visitantes.

A edição de 2017 do ‘Refresh – Bairrada Meets Coimbra’ promete uma tarde e um sunset refrescantes e plenos de glamour, à beira da piscina, numa envolvente informal e descontraída. A música fica a cargo de André Varandas e Rui Tomé e o evento compromete-se a conquistar o estômago com iguarias da região, com destaque para o célebre leitão à Bairrada. Com a assinatura do concessionário BomCar e para quem não perde uma boa nova sobre motores, o ‘Refresh – Bairrada Meets Coimbra’ acolhe o lançamento da nova carrinha da marca alemã BMW: Série 5 Touring.

O ‘Refresh – Bairrada Meets Coimbra’ é um evento aberto ao público: a entrada custa €10,00 ou é gratuita para quem se fizer acompanhar de convite. No primeiro caso o copo está incluído, no segundo não e tem um preço de €4,00. Uma iniciativa que conta com o apoio da Comissão Vitivinícola da Bairrada e que se tem vindo a revelar mais apetecível a cada ano, pelo número de visitantes – a primeira edição, em 2012, contou com cerca de 400 pessoas, número que triplicou em 2016 – e pela envolvência de todos.