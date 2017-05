Um incêndio florestal em Eixo (Aveiro) está a mobilizar, na tarde desta terça-feira, 41 bombeiros, apoiados por 11 viaturas, disse ao JB fonte dos Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Aveiro.

O alerta foi dado às 15h01 para este incêndio que lavra numa zona de mato próxima das instalações do Centro Integrado de Tratamento e Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos de Aveiro (ERSUC).

A situação tem levado ao reforço de bombeiros e meios de apoio nos últimos minutos, desconhecendo-se a evolução do incêndio, assim como as causas que o provocaram.

Os Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro também estão no local com uma viatura e cinco operacionais.