Uma garrafa de espumante com cerca de 4,5 metros de altura, decorada por 17 instituições particulares de solidariedade social do concelho de Anadia deverá ser um dos trabalhos mais originais que deverá ser exposto em Anadia Capital do Espumante – Feira da Vinha e do Vinho de 2017. O projeto está inserido no Plano de Ação da Rede Social de Anadia e já começou a tomar forma.

Catarina Cerca

