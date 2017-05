Matias Damásio é o cabeça de cartaz das Festas de Vagos, promovidas pelo Município de Vagos entre os dias 2 e 6 de junho. Para além do cantor angolano, que sobe ao palco no dia do município (dia 5), do cartaz constam ainda as atuações de Leandro, da Banda Vaguense, dos One Vision com tributo a Queen e dos Fax, para além de vários DJ’s. Paralelamente, haverá as cerimónias religiosas já tradicionais e a mostra cultural.