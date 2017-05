A Câmara Municipal da Mealhada assinala o Dia do Município, na próxima quinta-feira (25 de maio), com a condecoração de diversas pessoas e instituições do Município que se distinguiram na área da Saúde. Serão condecorados com a Medalha de Mérito do Município os cientistas Ana Rute Neves, Sandro Alves e Raúl Santos, bem como Odete Isabel, o Centro de Saúde da Mealhada e o Hospital da Misericórdia da Mealhada.

A cerimónia, marcada para as 10h30, no salão nobre do Edifício dos Paços do Município, contará com a presença do secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado, que assinará um protocolo com a Santa Casa da Misericórdia da Mealhada.

Na cerimónia, a Câmara da Mealhada e as Juntas de freguesia do Concelho firmarão também um protocolo com o Hospital da Misericórdia da Mealhada (HMM) que permitirá levar cuidados de saúde a todas as freguesias e a lugares mais remotos do concelho.

Dia do Município- Programa

10H30 l Câmara Municipal da Mealhada

Cerimónia Dia do Município

17h00 Cineteatro Messias – Sessão de cinema gratuita “O grande ditador”, de Charlie Chaplin

Mata Nacional do Bussaco – Romaria da Ascensão

10h00 – Abertura da Feira de Artesanato

15h00 – Atuação dos Grupos de Folclóricos e Etnográficos