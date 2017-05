O bairradino e engenheiro agrónomo, António Dias Cardoso, antigo diretor da Estação Vitivinícola da Bairrada (EVB), vai apresentar o livro “Caves da Bairrada – Elementos da sua História” no próximo dia 20 de maio, pelas 19h, no Palace Hotel da Curia.

Apoiando-se na documentação das empresas, arquivos oficiais, imprensa da época e testemunhos vividos, o autor percorre um período de grande dinamismo empresarial, desde os fins do século XIX até meados do século XX.

A apresentação desta obra, com a chancela da Academia do Vinho da Bairrada, vai contar com a presença de David Justino (antigo ministro da Educação e atual presidente do Conselho Nacional de Educação), mas também de Frederico Falcão, presidente do Instituto do Vinho e da Vinha (IVV) e incluirá ainda um momento musical, durante o jantar, com a participação do dueto de sopranos bairradinas Hélia Castro e Joaquina Ly, acompanhadas ao piano por Jorge Ly.

Programa:

19h – História e prestígio dos Vinhos da Bairrada: Um apontamento sobre fases de crescimento”, por Joaquim Costa Leite, da Universidade de Aveiro;

19h30 – Apresentação do livro “Caves da Bairrada. Elementos da sua História”, por Nuno Rosmaninho, da Universidade de Aveiro, sendo também proferidas breves palavras do autor.

19h50 – Intervenção do presidente do IVV, Frederico Falcão.

20h – jantar com apresentação dos novos sócios da Academia do Vinho da Bairrada e a participação do dueto de sopranos bairradinos Hélia Castro e Joaquina Ly.

22h – Encerramento pelo convidado de honra, David Justino.