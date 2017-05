Uma arma encravada impediu o suicídio de um homem e gorou, em seguida, uma tentativa de homicídio, em Oiã, na passada sexta-feira.

Segundo as autoridades, o homem em causa, com 79 anos de idade terá tentado o suicídio quando a sobrinha, com quem mora, terá evitado a situação. A arma terá encravado e numa segunda tentativa de disparo, o homem terá tentado alvejar a familiar, que depois da arma ter encravado de novo pôs-se em fuga e alertou a GNR de Oliveira do Bairro, que deteve o suspeito.

Por envolver uma arma de fogo o assunto foi reencaminhado para a Polícia Judiciária, que em comunicado comfirmou não existirem vítimas, confirmado que o suspeito depois de ter sido interrompido quando tentava matar-se “ficou enfurecido” e apontou a arma à cabeça da sobrinha, “a curta distância, tendo premido o gatilho”. “O desfecho de tal ato apenas não se revelou fatídico porque a pistola encravou, o que permitiu à jovem fugir”, conta a PJ.

O suspeito foi apresentado às autoridades para interrogatório, tendo ficado em prisão preventiva.