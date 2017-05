Chama-se «Aceito» e é um álbum de 12 fados com letras originais da cantora oliveirense Mónica Jesus. O primeiro CD da fadista vai ser lançado a 21 deste mês num espetáculo com muitos outros músicos convidados.

Para Mónica Jesus, «Aceito» é um CD “cheio de sentimentos, uma montanha russa com amor, abandono, sofrimento… o melhor é ouvir”. A gravação deste registo, “para quem tem o sonho de cantar e poder fazer aquilo que gosta, é o culminar de muitos sonhos”.

Este primeiro trabalho, composto por letras originais, leva a fadista a sair da zona de conforto dos covers, abraçando “fados tradicionais com letras escritas por mim, por isso creio que as pessoas vão gostar”. Mónica Jesus conta para este trabalho com “músicos de primeira”. Trata-se de um trio de Viseu composto por Carlos Viçoso (viola), Francisco Pereira (guitarra portuguesa) e Francisco Mendes (contrabaixo), todos “com o espírito de criar um CD cheio de fado tradicional, que mexe com sentimentos”.

O lançamento oficial do CD vai ser inserido num espetáculo, no próximo dia 21 de maio, no Quartel das Artes Dr. Alípio Sol, a partir das 17h. Os bilhetes (5 euros) podem ser adquiridos junto da fadista ou naquele espaço de cultura do concelho de Oliveira do Bairro, permitindo conhecer alguns fados deste primeiro trabalho da cantora, num espetáculo que vai fazer subir ao palco nomes como as fadistas Milú Mourão (Figueira da Foz) e Cintia Marques (Pardilhó) assim como o guitarrista João Mário Grave, entre outros convidados que se vão juntar a este momento.