Num fim de semana de muitas decisões, o Pampilhosa, que apenas dependia de si próprio para se manter no Campeonato de Portugal, foi a Coimbra para disputar o último jogo com a Académica/SF, que já havia descido, e acabou por chumbar no exame final, que até parecia fácil, pois os ferroviários tinham no seu banco (Tó Sá) o ex-treinador dos jovens estudantes, um conhecedor profundo da equipa. A lição não foi bem estudada e, no final, uma negativa dolorosa, dois golos na algibeira e uma derrota que atirou, mais de uma dezena de anos depois, o Pampilhosa para os distritais da Associação de Futebol de Aveiro.

Agora, numa realidade diferente, de um clube que já não tem os apoios de outrora, todos terão de lutar para colocar de novo os carris no seu devido lugar, ou seja, o regresso aos nacionais. Em tempo de vacas magras e caso não se reorganize nesse sentido, dificilmente poderá aspirar a outros voos. Que o diga, por exemplo, o Oliveira do Bairro.

Outro histórico do distrito de Aveiro também desceu, o Estarreja, que empatou a dois golos em Águeda, mas o empate foi insuficiente, dado que o Gouveia venceu em casa o Gondomar e garantiu o playoof.

Longe destas confusões, o Anadia foi ao reduto do Cesarense vencer, acabando o campeonato com mais dez pontos do Águeda e Gondomar.

No próximo sábado, o Ferreirense, para a Liga Feminina, na receção ao Clube Albergaria, pode fazer a festa da manutenção, o que a concretizar-se será um feito histórico para o popular clube da Aldeia de Ferreiros. A ansiedade não pode toldar os movimentos das jogadoras bairradinas sob pena de deitarem tudo a perder.