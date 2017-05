“O IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação tem que ser a casa das empresas, o local onde as questões dos empresários devem ser colocadas, seja qual for a sua natureza, na sua articulação com a administração pública”. A afirmação foi proferida por Jorge Marques dos Santos, presidente deste instituto público, na passada sexta-feira (dia 19), no encerramento do simpósio de licenciamento industrial subordinado ao tema “O industrial responsável”. O evento, promovido pela autarquia vaguense em parceria com o Núcleo Empresarial de Vagos, destinou-se a investidores, exploradores de atividades industriais, quadros técnicos dos municípios e de outras entidades coordenadoras, bem como projetistas, que esclareceram algumas dúvidas com entidades intervenientes no processo de licenciamento industrial e na fiscalização do exercício da atividade.

