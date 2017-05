Foi apresentado, no dia 16 de maio, o TEDxAveiro 2017, com o mote “O futuro é agora”.

A sessão de apresentação decorreu no Hotel Moliceiro, com a presença de Ribau Esteves, autarca de Aveiro e Filipe Teles, pró-reitor da Universidade de Aveiro. Ribau Esteves justificou o apoio a “um evento que é uma marca diferenciadora” com o facto desta ser uma iniciativa onde “são partilhadas ideias que contribuem para o processo de desenvolvimento do município”. Já Filipe Teles evidenciou três factores distintivos do evento: “ele funciona como montra, é desafiador e cumpre um papel pelo qual nos pautamos, o de aproximação da universidade ao território e às pessoas”.

Nesta sessão ficamos a conhecer o testemunho de alguns oradores que vão subir ao palco no próximo dia 27 de maio. Fred Canto e Castro falou da sua experiência na criação de uma empresa. “Tirei tudo do meu quarto e aí trabalhei, encontrei quatro pessoas para trabalharem quase gratuitamente, um empréstimo da minha avó de 20 mil euros e assim cresceu a empresa. Colocamos pessoas a fazer anúncios para o mundo inteiro”.

Esta e outras histórias estão à espera para serem partilhadas. Os assuntos abordados nas diversas talks são muito variados, desde o futuro do feminismo ao futuro marketing, passando pela regeneração cardiovascular, tecnologias de extração e processamento de dados de satélites ao food design. São 6 horas de verdadeira inspiração, com a presença de oradores brilhantes, talks memoráveis e performances fantásticas.

O TEDxAveiro afirmou-se com um dos mais importantes eventos de promoção da criatividade e do empreendedorismo a nível nacional. Desde 2010 foram já realizados 17 eventos TEDx em Aveiro, tendo o evento sido realizado a 26 de maio de 2012 no Centro Cultural e de Congressos de Aveiro – o TEDxAveiro – sido o maior evento TEDx em Portugal nesse ano com mais de 700 participantes e com a presença, pela primeira vez, em Portugal, de um representante do TED.

O TEDxAveiro é um evento realizado a nível local, por Aveirenses, mas que se afirmou a nível nacional como um evento de referência, que promove a criatividade, inovação e empreendedorismo dos portugueses. Queremos partilhar ideias que nos ajudem a mudar o mundo para melhor.

A edição de 2017 do TEDxAveiro tem data marcada para 27 de maio, no Centro Cultural de Congressos de Aveiro (CCCA), entre as 14h e as 20h30, onde os oradores vão partilhar as suas histórias, ideias, experiências e sonhos sobre o futuro.

Assista ao vídeo de apresentação desta edição em:

https://www.facebook.com/tedxaveiro/videos/10154486284700848/

Toda a informação em www.tedxaveiro.com, no Facebook do evento e através do email info@tedxaveiro.com.