A União de Freguesias de Amoreira da Gândara, Ancas e Paredes do Bairro e a Comissão Organizadora da homenagem aos militares de Paredes do Bairro na 1.ª Grande Guerra Mundial de 1914 – 1918 e na Guerra Colonial de 1961-1974, promovem uma cerimónia, que terá lugar no próximo dia 20 de maio, com o seguinte programa:

17h – Inauguração da lápide/monumento com os nomes dos militares de 1.ª Grande Guerra, e com a presença da Presidente da Câmara Municipal de Anadia, Teresa Cardoso, junto da capela de Santo António.

17h30 – Conferência/palestra proferida pelo Coronel José Américo Henriques, na sede da Junta de Freguesia.

18h – Inauguração e visita da exposição documental e fotográfica e com algum material de campanha no átrio da Junta de Freguesia.

A exposição continuará aberta ao público no dia 21 de maio das 9h às 20h.

“Atendendo à importância deste evento, esperamos e agradecemos o reconhecimento da nossa população, com uma presença que o ato justifica”, apela a organização.