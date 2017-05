O executivo da Câmara Municipal de Vagos aprovou, na reunião do passado dia 19, a abertura de procedimento de concurso público para a empreitada da beneficiação da Estrada Municipal (EM) 598, que liga as localidades de Rines (Fonte de Angeão) a Sanchequias (Santo André). A obra, para a qual a Assembleia Municipal aprovou recentemente um empréstimo no valor de 1,5 milhões de euros, tem o preço base de 3,35 milhões de euros e 24 meses de prazo de execução.

Maria do Céu Marques, vereadora eleita pelo CDS, questionou o edil sobre a forma de pagamento nesses 24 meses, ao que Silvério Regalado respondeu que a obra não necessita de tanto tempo segundo o projetista, mas foi alargado pela divisão financeira “por causa do pagamento”. Silvério Regalado aproveitou para recordar que “há já sete anos que a autarquia não recorria a empréstimos”, acreditando que as propostas deverão ser mais reduzidas que o valor base.

