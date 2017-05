O Município de Vagos vai promover, no dia 19 de maio, no NEVA – Núcleo Empresarial de Vagos, um simpósio subordinado ao tema “O Industrial Responsável”, com o objetivo de ajudar a compreender as alterações resultantes da última revisão do quadro legal respeitante ao licenciamento industrial.

Este Simpósio vai envolver empresários e entidades intervenientes no processo de licenciamento industrial, bem como na fiscalização do exercício da atividade, na discussão do tema eleito, contribuindo para o esclarecimento das obrigações e procedimentos associados ao Sistema da Indústria Responsável (SIR).

Os destinatários deste Simpósio serão sobretudo, investidores, exploradores de atividades industriais, quadros técnicos dos municípios, quadros técnicos de outras entidades coordenadoras, responsáveis técnicos da atividade industrial e, projetistas.