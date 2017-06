Mil e quinhentos alunos e um banho de cor e alegria pela cidade de Anadia. Foi mais uma corrida “Colorir Anadia”, que volta a marcar o final do ano letivo 2016/17 neste concelho.

Com início na Praça da Juventude, a corrida percorreu a Avenida das Laranjeiras em direção à Póvoa do Pereiro, regressando ao centro da cidade pela Avenida 5 de Outubro e ao anfiteatro do Vale Santo, onde terminou com um “banho” de mil e uma cores.

(Vídeo editado pelo estagiário do Jornal da Bairrada, Marcelo Marinho)