Por “paixão à Bairrada” e num casamento perfeito entre espumantes, piscina e bom tempo, a sexta edição do Refresh – Bairrada Meets Coimbra só poderia ser um êxito.

Na tarde do último sábado, dia 3, a cidade de Coimbra recebeu, nas Piscinas do Mondego, mais uma edição desta montra de espumantes Bairrada, numa iniciativa conjunta das Piscinas do Mondego e Comissão Vitivinícola da Bairrada.

Tendo como principal missão a divulgação e promoção do espumante Bairrada na cidade de Coimbra, não só junto do grande público como, cada vez mais, junto de um público especializado, o Refresh – Bairrada meets Coimbra voltou a fazer as delícias dos cerca de 1500 visitantes que passaram pelo recinto entre as 14 e às 20h.

Ler mais na edição impressa ou digital