O recém-inaugurado Centro de Artes de Águeda recebeu, com pompa e circunstância, a apresentação oficial da 38.ª edição do Grande Prémio ABIMOTA, que irá para a estrada de 15 a 18 de junho. Trata-se de uma das mais carismáticas corridas por etapas do calendário nacional e que celebra 40 anos de história.

A prova, destinada para corredores de Elite e Sub-23, vai decorrer durante quatro dias, terá quatro etapas, o que já não acontecia desde 2008, oito camisolas em disputa, 15 equipas (12 nacionais e três espanholas), vai passar por 21 municípios, sendo Belmonte, Penamacor e Manteigas estreantes e 640kms percorridos. Na organização vão estar envolvidas 195 pessoas.